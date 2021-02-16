إقتصاد

دراسة الجدوى لمشروع تشييد إهراءات لتخزين الحبوب في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
16-02-2021 | 21:17
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عقد إجتماع عبر إستخدام تقنية "الزووم" ناقش التقريرالأولي المتعلق بدراسة الجدوى لمشروع تشييد إهراءات لتخزين الحبوب في حرم مرفأ لبنان من طرابلس الكبرى الذي أعده بتكليف من المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) كل من الخبير والمستشار المالي سمير نصر ومدير عام الإهراءات في مرفأ بيروت أسعد حداد.

شارك في مناقشة مسودة التقرير رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لإيدال الدكتور مازن سويد، أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح ونائب مدير "ايدال" علاء حمية، وعضو مجلس الإدارة رنا دبليز والمستشار جافي شرتوني.

وكان تأكيد من قبل المجتمعين على أهمية مضمون التقرير وعلى الشراكة الكاملة من كل الأطراف، مشددين على ضرورة الاستفادة من عناصر القوة التي تمتلكها طرابلس الكبرى بما في ذلك موقعها الجغرافي وأهميتها اقليميا ودوليا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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