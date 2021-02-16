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إقتصاد
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
16-02-2021
|
22:27
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء على ارتفاع جديد تراوح ما بين 8900 و8950 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد ان سجل صباحاً 8880، 8900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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