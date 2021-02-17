البيع بسعر الصرف الرسمي يشجّع على تعاطي المخدرات.. هذه هي المواد الأكثر إستهلاكاً

كتبت رحيل دندش في صحيفة "الأخبار": 1820 قضية ضبط مخدرات نفّذتها القوى الأمنية عام 2020 في لبنان، بحسب إحصاءات مكتب مكافحة المخدرات، أوقف فيها نحو 2015 شخصاً يتراوح تصنيفهم الجرمي بين التعاطي والترويج والإتجار والتهريب. من بين هؤلاء، حصد المتعاطون النسبة الأكبر التي بلغت 1337 متعاطياً، بينهم 20 امرأة.

هذه الأرقام ليست مزحة، بل تعبير عن واقع بات أكثر رسوخاً مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. إذ بيّنت الإحصاءات ارتفاعاً في عدد المروّجين والمتعاطين ــــ بشكل خاص ــــ عن العام الماضي. وهو ما يؤشر، بحسب مسؤول دائرة مكافحة المخدرات في «الهيئة الصحية الإسلامية» علي جابر، إلى «ما خلّفته تداعيات الأزمة الاقتصادية وتفشي البطالة»، مشكّكاً برقم الـ 1337 متعاطياً الذي «لا يعبر عن الواقع. إذ إن الرقم أكبر بكثير، بحسب ما نلمسه في مراكز تأهيل المدمنين المفوّلة بأشخاص يخضعون لعملية الديتوكس».

بدورها، مسؤولة مركز التواصل وتطوير البرامج في «جمعية أمّ النور للتأهيل والوقاية من المخدّرات»، لينا الخوري، تشير إلى «انتكاسة» أخرى تتمثّل في ارتفاع بنحو 15% في نسبة المدمنين الذين عادوا إلى تعاطي المخدرات بعدما خضعوا لعمليات تأهيل. وهي تعزو ذلك إلى «الأوضاع الاقتصادية المتردية» التي بدأت تبرز منذ تشرين الأول 2019، إضافة إلى تأثير عوامل أخرى ليس أقلها ضغطاً «جائحة كورونا، مروراً بانفجار المرفأ الذي تسبب بصدمة اجتماعية».

كما أن ثمة عاملاً إضافياً يتمثل اليوم «في سهولة الوصول إلى المادة المخدرة وأسعارها الزهيدة، ما يشجّع على تعاطيها».