11
o
بيروت
11
o
طرابلس
6
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بيزوس يعود لصدارة قائمة أغنى شخص في العالم بـ191 مليار دولار
Lebanon 24
17-02-2021
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدّر مؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، مرة أخرى قائمة أغنى شخص في العالم، متقدما على رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، إيلون ماسك، الذي احتل المركز الأول لأكثر من شهر.
ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن الوكالة، تبلغ ثروة بيزوس 191 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة ماسك 190 مليار دولار.
وهكذا، استعاد بيزوس المركز الأول الذي شغله من عام 2017 إلى 7 كانون الثاني 2021، عندما تجاوزه ماسك.
وجاء في المركز الثالث مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تبلغ 137 مليار دولار، والرابع كان رئيس "لويس فويتون مويت هينيسي"، برنارد أرنو (116 مليار دولار). وحل خامسا مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، لديه 104 مليارا
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
طفلة الـ 12 تتعرّض للإغتصاب وتوقيف الوالدين بتسهيل الدعارة
Lebanon 24
طفلة الـ 12 تتعرّض للإغتصاب وتوقيف الوالدين بتسهيل الدعارة
20:25 | 2021-02-16
16/02/2021 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
07:23 | 2021-02-17
17/02/2021 07:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
19:41 | 2021-02-16
16/02/2021 07:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
10:30 | 2021-02-17
17/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
22:27 | 2021-02-16
16/02/2021 10:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:26 | 2021-02-17
لقاء جديد لمؤتمر حوارات أثينا
09:56 | 2021-02-17
خبير مالي يقترح توزيع أموال قرض البنك الدولي على العائلات بدفعة واحدة بالدولار
09:41 | 2021-02-17
الدولار يواصل ارتفاعه ليُقارب عتبة الـ 9000.. إليكم كم سجّل في السوق الموازية
08:00 | 2021-02-17
أيها اللبنانيون.. ارتفاع غير مسبوق اليوم في سعر البنزين!
07:00 | 2021-02-17
التضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِعة
06:14 | 2021-02-17
البيع بسعر الصرف الرسمي يشجّع على تعاطي المخدرات.. هذه هي المواد الأكثر إستهلاكاً
فيديو
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
17/02/2021 15:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
17/02/2021 15:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 15:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact