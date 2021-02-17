إقتصاد

مفاجأة صادمة.. 99% من متداولي بيتكوين لا يعرفون ما هي

Lebanon 24
17-02-2021 | 19:00
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قال الرئيس التنفيذي لشركة CFI نضال عبد الهادي إن التداولات المحمومة على العملة المشفرة "بيتكوين" يقودها جيل جديد من المضاربين يسود الساحة.

وأضاف عبد الهادي أن "99% من المستثمرين في بيتكوين لا يعرفون ما هي"، وذلك في مقابلة مع قناة "العربية". 

وارتفعت عملة بيتكوين فوق 51.259 ألف دولار الأربعاء للمرة الأولى، مما أضاف قوة إلى الارتفاع الذي تغذيه علامات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكتسب قبولًا بين المستثمرين والشركات الرئيسية.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 4.2%. 

وتواصل عملة بيتكوين اختراق مستويات قياسية جديدة، وارتفعت بأكثر من 70% منذ مطلع العام الجاري، وجاءت معظم المكاسب بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار بيتكوين.

وكانت الخطوة التي اتخذتها Tesla، والتي قالت أيضاً إنها ستقبل بيتكوين كوسيلة دفع، هي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي قفزت بعملة بيتكوين من هامش التمويل إلى ميزانيات الشركة وول ستريت، حيث بدأت الشركات الأميركية ومديرو الأموال التقليديون في شراء العملة.
المصدر: العربية
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