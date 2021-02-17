8
o
بيروت
8
o
طرابلس
5
o
صور
8
o
جبيل
8
o
صيدا
8
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
7
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مفاجأة صادمة.. 99% من متداولي بيتكوين لا يعرفون ما هي
Lebanon 24
17-02-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس التنفيذي لشركة CFI نضال عبد الهادي إن التداولات المحمومة على العملة المشفرة "بيتكوين" يقودها جيل جديد من المضاربين يسود الساحة.
وأضاف عبد الهادي أن "99% من المستثمرين في بيتكوين لا يعرفون ما هي"، وذلك في مقابلة مع قناة "العربية".
وارتفعت عملة بيتكوين فوق 51.259 ألف دولار الأربعاء للمرة الأولى، مما أضاف قوة إلى الارتفاع الذي تغذيه علامات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكتسب قبولًا بين المستثمرين والشركات الرئيسية.
وارتفعت بيتكوين بنسبة 4.2%.
وتواصل عملة بيتكوين اختراق مستويات قياسية جديدة، وارتفعت بأكثر من 70% منذ مطلع العام الجاري، وجاءت معظم المكاسب بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار بيتكوين.
وكانت الخطوة التي اتخذتها Tesla، والتي قالت أيضاً إنها ستقبل بيتكوين كوسيلة دفع، هي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي قفزت بعملة بيتكوين من هامش التمويل إلى ميزانيات الشركة وول ستريت، حيث بدأت الشركات الأميركية ومديرو الأموال التقليديون في شراء العملة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
14:08 | 2021-02-17
17/02/2021 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
10:30 | 2021-02-17
17/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
07:23 | 2021-02-17
17/02/2021 07:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
22:27 | 2021-02-16
16/02/2021 10:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب تسريب اللوائح متواصل: هذه هي التشكيلة الحكومية الاولى التي قدمها الحريري لعون (صورة)
Lebanon 24
حرب تسريب اللوائح متواصل: هذه هي التشكيلة الحكومية الاولى التي قدمها الحريري لعون (صورة)
06:07 | 2021-02-17
17/02/2021 06:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
20:24 | 2021-02-17
الدولار في السوق الموازية يحلّق عالياً
17:50 | 2021-02-17
الدولار يتخطّى الـ9000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟
17:00 | 2021-02-17
حققوا أرباحا هائلة.. من هم أكبر المستفيدين من أزمة "كورونا"؟
16:20 | 2021-02-17
منعاً للإحتكار.. جولات فجائية على مزارع المواشي
14:26 | 2021-02-17
لقاء جديد لمؤتمر حوارات أثينا
10:52 | 2021-02-17
بيزوس يعود لصدارة قائمة أغنى شخص في العالم بـ191 مليار دولار
فيديو
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
17/02/2021 21:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
17/02/2021 21:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 21:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact