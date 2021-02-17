إقتصاد

منعاً للإحتكار.. جولات فجائية على مزارع المواشي

Lebanon 24
17-02-2021 | 16:20
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أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أن "فرقا مختصة من الضابطة البيطرية في الوزارة، بتوجيه من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، وبمؤازرة جهاز أمن الدولة، تقوم بجولات فجائية على مزارع المواشي في محافظات جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل في اطار متابعة الوزارة لملف المواد المدعومة من المدخلات الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني، وتأتي هذه الاجراءات في تتبع المواشي المدعومة ترجمة لحرص وزارة الزراعة على وصولها الى المستهلك ومنع احتكارها من قبل اي كان".
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