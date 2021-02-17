8
o
بيروت
8
o
طرابلس
5
o
صور
8
o
جبيل
8
o
صيدا
8
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
7
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يتخطّى الـ9000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
17-02-2021
|
17:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً بعد ظهر اليوم الأربعاء، إذ تخطى مستوى الـ9000 ليرة متراوحاً بين 9050 ليرة و9100 ليرة للشراء والمبيع.
وصباحاً، كان
سعر صرف الدولار يتراوح ما بين "8920 - 8960"
ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
المصدر: المدن
مواضيع ذات صلة
هواوي تعيّن جيان وانغ رئيساً تنفيذياً جديداً لهواوي في الأردن ولبنان لتعزيز الاقتصاد الرقمي
Lebanon 24
هواوي تعيّن جيان وانغ رئيساً تنفيذياً جديداً لهواوي في الأردن ولبنان لتعزيز الاقتصاد الرقمي
17/02/2021 21:58:33
17/02/2021 21:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: نقدر التسهيلات وفرص العمل التي تقدمها قطر للبنانيين الموجودين فيها في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان
Lebanon 24
عون: نقدر التسهيلات وفرص العمل التي تقدمها قطر للبنانيين الموجودين فيها في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان
17/02/2021 21:58:33
17/02/2021 21:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد لبنان.. تضخّم "مفرط" أم "مرتفع"؟!
Lebanon 24
اقتصاد لبنان.. تضخّم "مفرط" أم "مرتفع"؟!
17/02/2021 21:58:33
17/02/2021 21:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة بايدن وسوريا: تمسّك بـ"قانون قيصر".. وماذا عن الاقتصاد اللبناني؟!
Lebanon 24
إدارة بايدن وسوريا: تمسّك بـ"قانون قيصر".. وماذا عن الاقتصاد اللبناني؟!
17/02/2021 21:58:33
17/02/2021 21:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
اقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
14:08 | 2021-02-17
17/02/2021 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
10:30 | 2021-02-17
17/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
07:23 | 2021-02-17
17/02/2021 07:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
22:27 | 2021-02-16
16/02/2021 10:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب تسريب اللوائح متواصل: هذه هي التشكيلة الحكومية الاولى التي قدمها الحريري لعون (صورة)
Lebanon 24
حرب تسريب اللوائح متواصل: هذه هي التشكيلة الحكومية الاولى التي قدمها الحريري لعون (صورة)
06:07 | 2021-02-17
17/02/2021 06:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
20:24 | 2021-02-17
الدولار في السوق الموازية يحلّق عالياً
19:00 | 2021-02-17
مفاجأة صادمة.. 99% من متداولي بيتكوين لا يعرفون ما هي
17:00 | 2021-02-17
حققوا أرباحا هائلة.. من هم أكبر المستفيدين من أزمة "كورونا"؟
16:20 | 2021-02-17
منعاً للإحتكار.. جولات فجائية على مزارع المواشي
14:26 | 2021-02-17
لقاء جديد لمؤتمر حوارات أثينا
10:52 | 2021-02-17
بيزوس يعود لصدارة قائمة أغنى شخص في العالم بـ191 مليار دولار
فيديو
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
17/02/2021 21:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
17/02/2021 21:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 21:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact