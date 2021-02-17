إقتصاد

الدولار يتخطّى الـ9000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 17:50
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً بعد ظهر اليوم الأربعاء، إذ تخطى مستوى الـ9000 ليرة متراوحاً بين 9050 ليرة و9100 ليرة للشراء والمبيع.
 
وصباحاً، كان سعر صرف الدولار يتراوح ما بين "8920 - 8960" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
المصدر: المدن
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