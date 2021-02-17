الدولار يتخطّى الـ9000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً بعد ظهر اليوم الأربعاء، إذ تخطى مستوى الـ9000 ليرة متراوحاً بين 9050 ليرة و9100 ليرة للشراء والمبيع.

سعر صرف الدولار يتراوح ما بين "8920 - 8960" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. وصباحاً، كانليرة لبنانية لكل دولار أميركي.