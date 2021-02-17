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إقتصاد
الدولار في السوق الموازية يحلّق عالياً
Lebanon 24
17-02-2021
|
20:24
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سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، إرتفاعاً جديداً ما بين 9125 و9200 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجل بعد الظهر إرتفاعا ملحوظا ما بين 9050 و9100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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