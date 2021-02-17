7
o
بيروت
11
o
طرابلس
4
o
صور
7
o
جبيل
8
o
صيدا
7
o
جونية
3
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
5
o
بشري
7
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
البتكوين يتخطى الـ52 ألف دولار
Lebanon 24
17-02-2021
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فاق الـ52 ألف دولار، على الرغم من تحذير المحللين من استدامة مثل هذه الأسعار وسط التقلبات المتزايدة.
وحققت أغلى عملة رقمية في العالم برأسمال سوقي يزيد عن 900 مليار دولار رقما قياسيا بلغ 52،577.50 دولار، مدعومة بإقبال المستثمرين وشركات مثل "تسلا" و"ماستركارد" و"بي ان واي ميلون" عليها.
وارتفع سعر البيتكوين في آخر مرة بنسبة 6.3 بالمئة حيث سجل 52،233 دولارا.
على الرغم من موجة الإقبال السائدة هذا العام على هذه العملة، إلا أن بعض المحللين حذروا من أن البيتكوين لا تزال بعيدة عن أن تصبح وسيلة دفع مستخدمة على نطاق واسع.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
14:08 | 2021-02-17
17/02/2021 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
Lebanon 24
لهذا السبب كان "تنبيه" نصرالله العلني لباسيل
10:30 | 2021-02-17
17/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
"جويس" تضرب لبنان: استعدوا لعاصفة ثلجية بامتياز.. الحرارة ستتدنى إلى -1 ليلاً على هذا الارتفاع!
07:23 | 2021-02-17
17/02/2021 07:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب تسريب اللوائح متواصل: هذه هي التشكيلة الحكومية الاولى التي قدمها الحريري لعون (صورة)
Lebanon 24
حرب تسريب اللوائح متواصل: هذه هي التشكيلة الحكومية الاولى التي قدمها الحريري لعون (صورة)
06:07 | 2021-02-17
17/02/2021 06:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. ارتفاع غير مسبوق اليوم في سعر البنزين!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. ارتفاع غير مسبوق اليوم في سعر البنزين!
08:00 | 2021-02-17
17/02/2021 08:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2021-02-17
الأردن يطرح سندات حكومية بنصف مليار دولار
20:24 | 2021-02-17
الدولار في السوق الموازية يحلّق عالياً
19:00 | 2021-02-17
مفاجأة صادمة.. 99% من متداولي بيتكوين لا يعرفون ما هي
17:50 | 2021-02-17
الدولار يتخطّى الـ9000 ليرة.. كم بلغ عصر اليوم؟
17:00 | 2021-02-17
حققوا أرباحا هائلة.. من هم أكبر المستفيدين من أزمة "كورونا"؟
16:20 | 2021-02-17
منعاً للإحتكار.. جولات فجائية على مزارع المواشي
فيديو
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
18/02/2021 00:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
18/02/2021 00:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
18/02/2021 00:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact