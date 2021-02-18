إقتصاد

بسبب الطقس.. النفط يصعد فوق 65 دولارا

Lebanon 24
18-02-2021 | 08:00
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صعد خام برنت فوق 65 دولارًا للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2020 مع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة بمعدل قياسي وسط أزمة الطاقة في البلاد، مما زاد من تضييق السوق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة في لندن بنسبة 1.4 بالمئة إلى 65.21 دولار، الخميس، وذلك من جراء الطقس المتجمد في تكساس الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا على مستوى البلاد. لكن سلسلة من الانقطاعات في المصافي حدت من بعض الطلب على النفط الخام.
ومن المتوقع أن تواصل الأحوال الجوية غير المعتادة عرقلة الإنتاج لأيام وربما لأسابيع.

ويقول خبراء بالقطاع إن الطقس المتجمد بالولايات المتحدة أوقف ما يقدر بمليون برميل يوميا وقد يعطل الإنتاج لعدة أيام، إن لم يكن أسابيع.
توقف كذلك نحو 5 طاقة التكرير الأميركية، مما يقلص الطلب على الوقود، حسبما ذكر جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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