إقتصاد

بتكوين تواصل التحليق.. وتبلغ ذروة جديدة

Lebanon 24
18-02-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-794978-637492373166145591.jpg
Doc-P-794978-637492373166145591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت عملة بتكوين صعودها السريع، الخميس، لتبلغ ذروة جديدة عند 52 ألفا و175 دولارا وذلك في غضون يومين من تخطيها حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى.

ومع ارتفاع عملة "بتكوين" صعدت قيمتها السوقية وبلغت مستوى 900 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
ويخشى بعض المراقبين في السوق من تقلب سعر بتكوين، الذي لا يستند إلى أي أصول، فيما يرى آخرون أن الوضع مختلف عما كان عليه في 2017، حينما قفزت أسعار بتكوين بشكل كبير قبل أن تنهار مطلع عام 2018.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم منذ العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوّط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-02-18
11:00 | 2021-02-18
08:55 | 2021-02-18
08:00 | 2021-02-18
07:00 | 2021-02-18
06:37 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website