إقتصاد

اتصال هاتفي بين وزيرة الخزانة الأميركية ووزير المالية السعودي

Lebanon 24
18-02-2021 | 15:00
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت في اتصال هاتفي مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء قضايا من بينها التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن يلين "أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كوفيد-19، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ".
المصدر: (رويترز)
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