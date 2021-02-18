إقتصاد

كيف ستبلغ أسعار النفط بعد كورونا؟

Lebanon 24
18-02-2021 | 19:00
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توقع اثنان من أكبر البنوك في "وول ستريت" بالولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حسب ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية.


وذكر المصدر أن كل من "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" يتوقعان أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ عندما ينحسر وباء كورونا.

وأوضح أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى عودة أسعار النفط الخام الدولية إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.

ويعتمد الارتفاع المتوقع على الاعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز الاستهلاك، إلى جانب بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن شأن ذلك أن يغير الأوضاع في قطاع النفط، الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي بفعل تداعيات فيروس كورونا.


وقال كريستيان مالك، رئيس قسم النفط والغاز في "جي بي مورغان"، في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي: "يمكننا أن نرى النفط يتخطى 100 دولار للبرميل، أو حتى ما فوق".

من جهته، ذكر جيفري كوري، المحلل المخضرم في بنك "غولدمان ساكس"، أنه يعتقد أن يجري تداول النفط في نطاق 80 دولارا أو أعلى هذا العام".

وتابع: "إطلاق تحفيزات مالية تستهدف الطبقة المتوسطة والدنيا سيعزز استهلاك السلع الأساسية.. هذه الفئة لا تقود سيارات كهربائية، إنها تقود السيارات العادية".

ومنذ نهاية تشرين الاول، ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من الثلثين إلى 63 دولارا للبرميل، مدفوعا بالتفاؤل الذي خلفته حملة التطعيم العالمية وخفض الإنتاج.
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