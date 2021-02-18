مشروع البحر الأحمر في السعودية سيستقبل ضيوفه رغم كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن مشروع البحر الأحمر في السعودية سيستقبل أول ضيوفه بحلول نهاية 2022.وذكر باغانو، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "طورنا مشروع البحر الأحمر وهو مشروع السياحة المتجددة الأكثر طموحا في العالم.. وأود الإضافة أنه ما من أحد قد حاول تطوير مشروع مماثل من قبل".وتابع: "أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروع كورال بلوم وهي الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.. هذا المشروع مستوحى من الشعاب المرجانية وتحديدا تلك الموجودة بالبحر الأحمر.. ويملك هذا المشروع رمزية لأنه يسلط الضوء على التزامنا بالشعاب المرجانية".وأشار باغانو إلى "أننا لا نزال في المسار الصحيح رغم التحديات التي واجهتنا بسبب كورونا.. تمكنا من الحفاظ على التقدم خلال هذه الفترة مع التركيز على الحفاظ على سلامة طاقم العمل بالإضافة إلى المقاولين والمتعاقدين معنا".وكشف: "لا نزال على استعداد لاستقبال أول ضيوفنا بحلول نهاية 2022.. ونحن بانتظار مشروع كورال بلوم بحلول نهاية 2023".وأضاف: "خلال سنة 2021 سنبدأ بتطوير الفنادق وقد وقعنا عقدين مؤخرا لبدء بناء الفنادق على إحدى الجزر".وبلغة الأرقام، ذكر الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر للتطوير" أن الشركة "وقعت أكثر من 500 عقد وصلت قيمتها إلى ما يعادل 4 مليارات دولار، وللعلم فإن 75 في المئة من هذه العقود تم منحها لشركات سعودية مما يعزز التزامنا بدعم الاقتصاد المحلي".وأضاف: "تمويل هذا المشروع يجري بالطرق التقليدية لتمويل المشاريع الضخمة.وختم حديثه بالقول: "نجري الآن محادثات مع أهم الأسماء في مجال الفنادق بالعالم.. وقد وقعنا 11 خطاب نوايا مع إدارة هذه الفنادق ونسير الآن باتجاه الخطوة المقبلة".