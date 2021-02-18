توقعات بوصوله إلى 10 آلاف.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

وسط الحديث عن وصول سعر صرف الدولار الى 10 آلاف في وقت قصير في السوق الموازية ، وذلك بعد أن ارتفع أمس ليلاً وتخطى الـ9 آلاف ليرة ويستمر في الإرتفاع حتى صباح اليوم، سجل سعر الصرف عصراً ما بين 9200 و 9300 ليرة لبنانية لكل دولار.