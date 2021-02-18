إقتصاد

توقعات بوصوله إلى 10 آلاف.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:22
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وسط الحديث عن وصول سعر صرف الدولار الى 10 آلاف في وقت قصير في السوق الموازية، وذلك بعد أن ارتفع أمس ليلاً وتخطى الـ9 آلاف ليرة ويستمر في الإرتفاع حتى صباح اليوم، سجل سعر الصرف عصراً ما بين 9200 و 9300 ليرة لبنانية لكل دولار.
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