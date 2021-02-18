الدولار "كل يوم شكل"...هكذا بلغ مساءً في السوق الموازية

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 9250 9325 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 9325 و9375 ليرة لبنانية للدولار الواحد.