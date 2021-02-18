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إقتصاد
الدولار "كل يوم شكل"...هكذا بلغ مساءً في السوق الموازية
Lebanon 24
18-02-2021
|
20:01
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 9250 9325 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 9325 و9375 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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