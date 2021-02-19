إقتصاد

من يتحكم بـ"application" سعر الدولار؟

Lebanon 24
19-02-2021 | 06:11
A-
A+
Doc-P-795248-637493120395926698.jpg
Doc-P-795248-637493120395926698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن": "لا يجد أي من المعنيين سبباً مباشراً يدفع إلى هذا الارتفاع المفاجئ في سوق الصرف، ويعتبر أحد الصرافين أنّ "application" سعر الصرف على الهواتف الخلوية "خربت الدني"، موضحاً أنّ "الزبون يدخل علينا وبنيّته بيع الدولارعلى 9400 ليرة لأنه السعر الذي تؤشر إليه التطبيقات، وبالتالي عند الشراء على هذا السعر نضطر إلى رفع سعر البيع".

بالإضافة إلى لعبة "التطبيقات" الوهمية، هناك أكثر من سبب فعلي يدفع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ومنها برأي الصرافين: "الإقفال العام وما رافقه من إنخفاض في العرض، خصوصاً من جانب اللبنانيين المغتربين والسياح العرب من الجنسيات العراقية واليمنية والليبية، الذين يقصدون لبنان للإستشفاء، بالإضافة إلى أنّ الوضع السياسي المبهم يزيد من اعتقاد المواطنين بحتمية ارتفاع سعر صرف الدولار، فيحجمون عن بيعه بانتظار ارتفاعه أكثر".

وإلى جانب عناصر السوق الموضوعية المتصلة بالعرض والطلب، يعتقد الكثير من الصرافين أنّ "أيادي خفية تتحكم بالتطبيقات عن بُعد لغايات سياسية، فيجري خفض الدولار ورفعه، تبعاً لبوصلة معروفة الأهداف"، بغضّ النظر عن مخاطر هذه العملية على أمن المواطنين المعيشي، وقدرة البلد الاقتصادية على التحمّل، خصوصاً أنّ "الدولار يشبه في لبنان مختلف السلع، متى ارتفع لا يعود الى الإنخفاض بسهولة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:30 | 2021-02-19
08:00 | 2021-02-19
07:30 | 2021-02-19
07:00 | 2021-02-19
06:38 | 2021-02-19
06:27 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website