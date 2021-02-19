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© Lebanon24
إقتصاد
من يتحكم بـ"application" سعر الدولار؟
Lebanon 24
19-02-2021
|
06:11
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كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن": "لا يجد أي من المعنيين سبباً مباشراً يدفع إلى هذا الارتفاع المفاجئ في سوق الصرف، ويعتبر أحد الصرافين أنّ "application" سعر الصرف على الهواتف الخلوية "خربت الدني"، موضحاً أنّ "الزبون يدخل علينا وبنيّته بيع الدولارعلى 9400 ليرة لأنه السعر الذي تؤشر إليه التطبيقات، وبالتالي عند الشراء على هذا السعر نضطر إلى رفع سعر البيع".
بالإضافة إلى لعبة "التطبيقات" الوهمية، هناك أكثر من سبب فعلي يدفع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ومنها برأي الصرافين: "الإقفال العام وما رافقه من إنخفاض في العرض، خصوصاً من جانب اللبنانيين المغتربين والسياح العرب من الجنسيات العراقية واليمنية والليبية، الذين يقصدون لبنان للإستشفاء، بالإضافة إلى أنّ الوضع السياسي المبهم يزيد من اعتقاد المواطنين بحتمية ارتفاع سعر صرف الدولار، فيحجمون عن بيعه بانتظار ارتفاعه أكثر".
وإلى جانب عناصر السوق الموضوعية المتصلة بالعرض والطلب، يعتقد الكثير من الصرافين أنّ "أيادي خفية تتحكم بالتطبيقات عن بُعد لغايات سياسية، فيجري خفض الدولار ورفعه، تبعاً لبوصلة معروفة الأهداف"، بغضّ النظر عن مخاطر هذه العملية على أمن المواطنين المعيشي، وقدرة البلد الاقتصادية على التحمّل، خصوصاً أنّ "الدولار يشبه في لبنان مختلف السلع، متى ارتفع لا يعود الى الإنخفاض بسهولة".
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