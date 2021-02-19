الأمن الغذائي رهن باستمرار القطاع الزراعي

كتبت جويل الفغالي في صحيفة "نداء الوطن": "قبل سنوات، نزحت العائلات من الأرياف إلى المدن بحثاً عن وظائف ثابتة. اليوم ومع صعوبة تأمين لقمة العيش، وفي ظل البطالة والأزمة الإقتصادية التي زادت حدتها جائحة كورونا، بدأت الأرياف تشهد هجرة معاكسة. إذ يرى المواطن في القطاع الزراعي ملاذاً آمناً لتأمين غذائه الكافي. وبدلاً من تشجيع المزارعيين ودعم القطاع الزراعي هناك نية لرفع الدعم. فماذا لو رُفع الدعم كلياً عن هذا القطاع؟بحسب المنطق، عند ارتفاع الأسعار جراء انهيار العملة الوطنية وتدهور القدرة الشرائية، ينبغي التركيز على الإنتاج المحلي، لتمكين المواطنين من تأمين إكتفائهم الذاتي، وحاجاتهم الغذائية اليومية. ولكن في حال رفع الدعم فسيتم القضاء على "آخر خرطوشة" لتحويل الإقتصاد من الريع إلى الإنتاج.حالة من الضياعالمزارعون ضائعون، "فبعد وصول تسريبة بأن دولة رئيس الحكومة يريد رفع الدعم عن القطاع الزراعي، إتصل بنا مستشاره وأبلغنا بأن دولته ضد رفع الدعم"، يقول رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي. "وعليه لا احد يملك تفاصيل جديدة عمّا ستؤول إليه الأمور.الكل يجلس مترقباً ما ستحمله الأيام القادمة لجهة ما اذا سيكون هناك رفع للدعم أم لا". وفي الوقت الذي يؤكد فيه عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عمران فخري عن "رفض رفع الدعم عن القطاع الزراعي"، يرى ان الموضوع يتعلق بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم وبقيمة الإحتياطي المتوفرة لديه. وبم ان تركيز "المركزي" ينصبّ على دعم الأولويات كالدواء والمحروقات والطحين والقمح، فمن الممكن أن يشهد هذا القطاع رفع الدعم عنه".خطورة رفع الدعمفخري يصف هذا الأمر بالكارثة. "حيث سينعكس على المواطن من جهة والمزارع من جهة أخرى". ويضيف "إن٘ زيادة أكلاف البضائع تؤدي إلى إرتفاع الأسعار في الأسواق، والمستهلك لا قدرة لديه على شرائها بسبب التضخم. وبذلك يتعزز التصدير على حساب الإستهلاك المحلي والمواطن، بشكل مباشر". وبدوره يقول رئيس لجنة الإقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمه إنه "في حال تم٘ رفع الدعم، سيواجه المزارع مشكلة في تصريف الإنتاج. وبالتالي سينخفض ربحه، ويصبح عاجزاً عن الإستمرار بالزراعة". لقراءة المقال كاملاً