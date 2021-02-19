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إقتصاد
بيان روسي بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية!
Lebanon 24
19-02-2021
|
22:00
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لم تؤكد هيئة الطيران المدني الروسية "روس أفياتسيا" مسألة استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، وذلك بعد توقفها قبل سنوات بسبب تحطم طائرة ركاب روسية.
وقالت "روس أفياتسيا"، في بيان صدر، اليوم الجمعة، إنّ "هيئة الطيران المدني الروسية لا تؤكد افتراضات بعض وسائل الإعلام بشأن استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) إلى المنتجعات السياحية في مصر".
وجاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "الأهرام" أمس بأنه سيتم استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) بين روسيا والمنتجعات المصرية اعتباراً من 28 آذار المقبل، وبعدها قالت وزارة الطيران المدني المصرية إن موسكو والقاهرة اتفقتا على استئناف الرحلات الجوية، لكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.
وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر تشرين الأول عام 2016، والتي أودت بحياة 224 شخصاً كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.
وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.
وتريد السلطات الروسية التأكد من الإجراءات الأمنية والتفتيش في المطارات بالمنتجعات المصرية لضمان أمن السياح الروس في مصر.
المصدر:
روسيا اليوم
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