إقتصاد

الذهب يبلغ أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

Lebanon 24
19-02-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-795381-637493370878916594.jpg
Doc-P-795381-637493370878916594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل الذهب الجمعة، أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، والمعدن النفيس يقع الآن على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية تشرين الثاني الماضي، إذ تراجعت جاذبية هذا المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1771.16 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من تموز الماضي إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة. 

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1769.20 دولار للأونصة.

وقال خبراء إن "الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا، وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي"، لكنهم أضافوا أن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
22:00 | 2021-02-19
21:10 | 2021-02-19
17:00 | 2021-02-19
14:35 | 2021-02-19
12:37 | 2021-02-19
11:30 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website