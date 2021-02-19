الذهب يبلغ أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

سجل الذهب الجمعة، أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، والمعدن النفيس يقع الآن على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية تشرين الثاني الماضي، إذ تراجعت جاذبية هذا المعدن الأصفر.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1771.16 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من تموز الماضي إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1769.20 دولار للأونصة.وقال خبراء إن "الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا، وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي"، لكنهم أضافوا أن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.