إقتصاد

بعد ارتفاع أسعار المحروقات هذا الأسبوع.. ماذا ينتظر اللبنانيين الأربعاء المقبل؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2021 | 14:35
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استفاق اللبنانيون يوم الأربعاء الماضي على وقع ارتفاع غير مسبوق شهدته أسعار المحروقات حيث ارتفع سعر صفيحتَيْ البنزين 95 و98 أوكتان 1600 و1700 ليرة على التوالي، فيما ارتفع والمازوت 800 ليرة.  

وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31200 ليرة وصفيحة الـ98 أوكتان 32200 ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة المازوت 21400 ليرة.  

وعن سبب هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، التي شكّلت صدمة للبنانيين الذين يتلقّون الضربات من كلّ حدب وصوب في ظلّ الأزمات اليومية التي ترافقهم، أوضح ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، أنّ هذا الارتفاع مرتبط بعاملَيْن رئيسيَيْن، الأوّل هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً وهو ما لا يمكن السيطرة عليه، والثاني انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.   

وأشار أبو شقرا في حديث لـ"لبنان 24"، إلى أنّ "مصرف لبنان" يقوم بدعم فاتورة المحروقات بنسبة 85% على سعر الصرف الرسمي (1515)، فيما يتبقّى 15% على القطاع أن يؤمّنها على سعر الصرف اليومي في السوق الموازية.  

وعمّا ينتظر اللبنانيين يوم الأربعاء المقبل، أكّد أبو شقرا أنّ أسعار المحروقات ستشهد ارتفاعاً جديداً ولكن بنسبة أقلّ من الارتفاع الذي حصل الأربعاء الماضي، داعياً المعنيين إلى الإسراع في تأليف حكومة قادرة على إيجاد حلول لكلّ المشاكل العالقة.   
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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