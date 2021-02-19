الدولار يواصل تحليقه في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية 9300 ليرة لبنانية للمبيع و 9350 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار تراوح بعد ظهر اليوم بعد سعر 9300 و 9380 ليرة لبنانية.