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إقتصاد
الدولار يواصل تحليقه في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
19-02-2021
|
21:10
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية 9300 ليرة لبنانية للمبيع و 9350 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار تراوح بعد ظهر اليوم بعد سعر 9300 و 9380 ليرة لبنانية.
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