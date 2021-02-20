هل تصبح قضية "التغيّر المناخي" شرطاً لخفض ديون الدول الفقيرة؟

كشف تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" نقلاً وكالة "رويترز" أنّ "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" أعلنا، أمس الجمعة، أنّهما سيدرسان إدراج قضية "التغيّر المناخي" في محادثات خفض الديون لدى بعض الدول الفقيرة.



ونقل التقرير عن رئيس "البنك الدولي"، ديفيد مالباس، قوله لـ"رويترز" في مقابلة، أمس الجمعة، إنّ "البنك الدولي" يعمل مع "صندوق النقد الدولي" للتوصل إلى طرق لإدراج تغيّر المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.



ووفقاً للتقرير، فقد بدأت 3 دول هي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.



وقال مالباس إنّه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنّه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز". ونقل التقرير عن رئيس "البنك الدولي"، ديفيد مالباس، قوله لـ"رويترز" في مقابلة، أمس الجمعة، إنّ "البنك الدولي" يعمل مع "صندوق النقد الدولي" للتوصل إلى طرق لإدراج تغيّر المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.ووفقاً للتقرير، فقد بدأت 3 دول هي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.وقال مالباس إنّه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنّه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف رئيس "البنك الدولي" أنّ البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.



وأدّى وباء "كوفيد-19" إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي المرض مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة، وفقاً للتقرير.



وكانت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى عرضت في مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفاً موقتاً لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.

وفي تشرين الثاني الماضي، طرحت مجموعة العشرين أيضا إطاراً جديداً مصمماً استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.