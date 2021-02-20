قيمة "البيتكوين" تقترب من مستوى "خيالي"!

بلغت عملة "البيتكوين" مستوى مرتفعا قياسيا جديدا، خلال تعاملات أمس الجمعة، وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار رغم تحذيرات المحللين.

وقفزت قيمة أكثر عملة رقمية رواجا في العالم 2.6 بالمئة مسجلة 52932 دولارا، وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة ثمانية بالمئة في أسبوع. وزادت قيمة العملة 60 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.

وغذت مكاسب عملة "البيتكوين" مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من "تسلا" و"ماستر كارد" وحتى بنك "بي إن واي ميلون".

ويتجاهل المستثمرون تحذيرات المحللين من أن عملة "البيتكوين" تشكل "عرضا اقتصاديا جانبيا" وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.

ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، الذي يتابع بيانات العملات المشفرة، فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية للعملة إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.