هل يحرر جزء من ودائع الصناعيين؟

وجّه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله كتاباً إلى كلّ من مصرف لبنان وجمعية المصارف بخصوص تفعيل العمل بتنفيذ أحكام التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 556 المتضمّن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 القاضي بتسهيل تحرير مئة مليون دولار من ودائع الصناعيين في المصارف لاستيراد المواد الاولية اللازمة لصناعاتهموأكد حب الله على ضرورة الاستجابة لمطالب الصناعيين المعنيين الذين توافق وزارة الصناعة على ملفاتهم للاستيراد، حيث تبيّن بعد تسعة أشهر على اصدار التعميم المذكور أن نسبة المستفيدين منه لا تتعدّى الـ 40% من مجموع المبلغ المحدّد أي مئة مليون دولار، مع ما يترتّب على ذلك من عرقلة واعاقة للتصنيع المحلي المطلوب دعمه في هذه المرحلة لما لذلك من أهمية كبيرة على حركة الاقتصاد الوطني