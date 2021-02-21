إقتصاد

ارتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. إليكم كم سجّل

Lebanon 24
21-02-2021 | 09:55
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين "9380 - 9430" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".  
المصدر: ياصور
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