14
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ارتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. إليكم كم سجّل
Lebanon 24
21-02-2021
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين "9380 - 9430" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
مواضيع ذات صلة
الدولار يواصل التحليق.. إرتفاع إضافي وهذا سعره في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل التحليق.. إرتفاع إضافي وهذا سعره في السوق الموازية
21/02/2021 13:40:31
21/02/2021 13:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل تحليقه في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل تحليقه في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21/02/2021 13:40:31
21/02/2021 13:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللحمة" ممنوعة على اللبنانيين.. أرقام تكشف غلاء الأسعار مع ارتفاع الدولار
Lebanon 24
"اللحمة" ممنوعة على اللبنانيين.. أرقام تكشف غلاء الأسعار مع ارتفاع الدولار
21/02/2021 13:40:31
21/02/2021 13:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلق.. ارتفاع إضافي بسعره في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يحلق.. ارتفاع إضافي بسعره في السوق الموازية
21/02/2021 13:40:31
21/02/2021 13:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية
لبنان
الدولار
السوق السوداء
تابع
الأكثر قراءة
شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية
Lebanon 24
شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية
09:00 | 2021-02-21
21/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل وزير التربية العودة الى المدارس؟
Lebanon 24
هل يؤجل وزير التربية العودة الى المدارس؟
14:28 | 2021-02-20
20/02/2021 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا نقل والدة إعلامية شهيرة إلى العناية المركزة.. لا نملك الا الدعاء
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا نقل والدة إعلامية شهيرة إلى العناية المركزة.. لا نملك الا الدعاء
15:00 | 2021-02-20
20/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع.. مطاردة تنهي حياة ابنة الـ9 سنوات على طريق دير الزهراني (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع.. مطاردة تنهي حياة ابنة الـ9 سنوات على طريق دير الزهراني (فيديو)
08:13 | 2021-02-21
21/02/2021 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. إليكم كم سجّل
Lebanon 24
ارتفاع بتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. إليكم كم سجّل
09:55 | 2021-02-21
21/02/2021 09:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2021-02-21
توحيد سعر صرف الدولار بالسودان.. والجنيه في ورطة
11:30 | 2021-02-21
للبنانيين.. سعر "بتكوين" بالليرة سيفاجئكم!
11:00 | 2021-02-21
هل تصبح العملات الرقمية وسيلة للدفع قريبا؟
09:00 | 2021-02-21
كم جنت "تسلا" من استثمارها 1.5 مليار دولار في "البيتكوين"؟
08:00 | 2021-02-21
تعليق عمل شركة طيران عربية شهيرة.. هذه التفاصيل
07:00 | 2021-02-21
بيل غيتس يكشف: هذا سبب انهيار شبكات الطاقة في تكساس
فيديو
بسعرٍ فلكي.. عرض "بلاي ستيشن 5" مغطى بالذّهب! (فيديو)
Lebanon 24
بسعرٍ فلكي.. عرض "بلاي ستيشن 5" مغطى بالذّهب! (فيديو)
18:00 | 2021-02-20
21/02/2021 13:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيورنتينا" يضرب "قاهر ميلان" بثلاثية في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"فيورنتينا" يضرب "قاهر ميلان" بثلاثية في الدوري الإيطالي (فيديو)
18:00 | 2021-02-20
21/02/2021 13:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
18:00 | 2021-02-19
21/02/2021 13:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact