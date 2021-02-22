إقتصاد

مصرف يصرف موظفيه شمالاً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-02-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-796201-637495847644042174.jpg
Doc-P-796201-637495847644042174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر أن احد ابرز المصارف اقفل فرعه في منطقة عكار، وصرف موظفيه "بداعي عدم توفر المال لقبض رواتبهم".
مواضيع ذات صلة
التحرر العمالي: صرف موظفين من المصارف يزيد حالة الإحباط والتمنع عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني جريمة موصوفة
lebanon 24
22/02/2021 11:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية.. بشرى لعملاء المصارف بخصوص التحويلات
lebanon 24
22/02/2021 11:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتغيّر مشهد المصارف في الاسبوع المقبل؟
lebanon 24
22/02/2021 11:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بنصح الحاكم بصدق انّو ينشغل بجديّة على إستعادة أموال تحوّلت لبرّا، ويكون تعميم المركزي بإعادة رسملة المصارف باب لإعادة تنظيم القطاع وإعادة تكوين الإحتياط واستعادة بعض الأموال للمودعين
lebanon 24
22/02/2021 11:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

رادار لبنان24

صرف موظفين

مصارف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2021-02-22
10:49 | 2021-02-22
10:30 | 2021-02-22
10:15 | 2021-02-22
09:00 | 2021-02-22
08:00 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website