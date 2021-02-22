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إقتصاد
مصرف يصرف موظفيه شمالاً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-02-2021
|
10:00
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أفادت مصادر أن احد ابرز المصارف اقفل فرعه في منطقة عكار، وصرف موظفيه "بداعي عدم توفر المال لقبض رواتبهم".
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22/02/2021 11:14:50
22/02/2021 11:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
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صرف موظفين
مصارف
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