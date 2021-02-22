إقتصاد

وقفة احتجاجية لتجار صيدا للمطالبة باعادة فتح محالهم

Lebanon 24
22-02-2021 | 13:00
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نفذ عدد من تجار السوق التجارية في مدينة صيدا وقفة رمزية في وسط السوق، طالبوا خلالها ب"السماح لهم باعادة فتح محالهم في المرحلة الثانية من تخفيف قيود الاقفال تبعا للتعبئة العامة، نتيجة تردي اوضاعهم المعيشية والاقتصادية لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من انهيار على مختلف المستويات".


وعبر التجار عن غضبهم واستيائهم من "لامبالاة المسؤولين تجاههم"، داعين اياهم الى "العودة عن قرار الاقفال"، منبهين الى ان "اوضاعهم المعيشية وصلت لحد شفير الهاوية والافلاس".
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