وظيفة "للرجال فقط" تثير غضباً في السعودية.. هكذا ردّت السلطات

أهلا بك،
الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل.
العمل حق للمواطن،لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام،والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى،سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان.
— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) February 21, 2021
أهلا بك،
الإعلان مخالف للمادة الثالثة من نظام العمل.
العمل حق للمواطن،لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام،والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى،سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان.