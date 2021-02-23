في يوم واحد.. إيلون ماسك يتراجع للمرتبة الثانية في قائمة "الأكثر ثراء"!

خسر مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، 15.2 مليار دولار في ظرف يوم واحد، بعد تراجع قيمة أسهم "تسلا"، أمس الإثنين، بنسبة 8.6% حسب مؤشرات وكالة "بلومبيرغ".وبهذه الخسارة، التي تعد الأكبر في يوم واحد منذ شهر أيلول الماضي، تتدنى ثروته إلى 183 مليار دولار، ويتراجع ماسك في قائمة ترتيب الأكثر ثراء في العالم إلى المرتبة الثانية، خلف منافسه جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".ولم يخسر بيزوس سوى 3.73 مليار دولار بتراجع أسهمه بنسبة 2.13%، مما يجعل ثروته التي تبلغ اليوم 186 مليار دولار أعلى بـ 3 مليارات دولار من ثروة إيلون ماسك.ويعتقد خبراء أن الخسارة التي تعرض لها إيلون ماسك تعود إلى حد ما إلى تغريدته في نهاية الأسبوع التي قال فيها إن سعر "البيتكوين" و"الإثيريوم" مفرط في الارتفاع.