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إقتصاد
بن سلمان استثمر 3.3 مليار دولار في هوايته المفضلة.. إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
24-02-2021
|
07:00
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استثمر صندوق الاستثمارات العامة "PIF" في السعودية الذي يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 3.3 مليار دولار أميركي في 3 شركات ألعاب أميركي، في الربع الأخير من العام الماضي.
ووفقا لتقرير نشره موقع "The Gaming Economy"، المتخصص في اقتصاد الألعاب، فإن هذه المعلومات صادرة عن تقرير ربع سنوي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC".
واشترى الصندوق السعودي 14.96 مليون سهم في "Activision Blizzard"، بقيمة 1.389 مليار دولار أمريكي، و7.42 مليون سهم في "Electronic Arts" مقابل 1.066 مليار دولار أميركي، و3.97 مليون سهم في "Take-Two Interactive Software" مقابل 825.5 مليون دولار أميركي.
وتمت الاستثمارات جنبا إلى جنب مع العديد من شركات التكنولوجيا والترفيه الأخرى، وأبرزها استثمار بقيمة 3.71 مليار دولار أميركي في تقنيات "أوبر".
وتأتي مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صناعة ألعاب الفيديو، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية، بعيدا عن النفط، مع ألعاب الفيديو المعروفة بأنها هواية مفضلة لولي العهد.
وفي شهر تشرين الثاني، استحوذت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "MiSK" التابعة له على حصة نسبتها 33٪، في شركة التطوير الكورية الجنوبية "SNK Corporation" مقابل 207 مليارات ين (133 مليون جنيه إسترليني)، مع خطط لدفع أسهمها إلى أغلبية 51٪.
المصدر:
روسيا اليوم
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