19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الذهب يصعد والدولار يضعف.. هذه آخر الأرقام
Lebanon 24
24-02-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث حامت قرب أعلى مستوى في أسبوع، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر بعد تصريحات أشارت إلى إن الاقتصاد الأميركي ما زال بحاجة للدعم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1808.15 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير الجاري عند 1815.63 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1808.40 دولار للأونصة.
وجاء الارتفاع بعدما أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بتصريحات قال فيها إن الاقتصاد الأميركي ما زال بحاجة للدعم.
وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن السياسة النقدية ما زالت بحاجة لأن تظل تيسيرية مع تعاف اقتصادي "متفاوت وبعيد عن الاكتمال".
وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية: "باول كان مقتنعا بما يكفي بشأن ميله إلى التيسير النقدي، لذا أمام الذهب مجال لالتقاط الأنفاس"، مضيفا أن ضعف الدولار يدعم الأسعار أيضا.
وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه، بينما انخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركي القياسية لأجل عشر سنوات.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
20:19 | 2021-02-23
23/02/2021 08:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة عائلية: ضرب والدته بالعصا حتى الموت والسبب صادم!
Lebanon 24
جريمة عائلية: ضرب والدته بالعصا حتى الموت والسبب صادم!
17:29 | 2021-02-23
23/02/2021 05:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:39 | 2021-02-23
23/02/2021 10:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من "هيئة إدارة السير".. هذا ما جاء فيه (صور)
Lebanon 24
تعميم من "هيئة إدارة السير".. هذا ما جاء فيه (صور)
14:42 | 2021-02-23
23/02/2021 02:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
22:24 | 2021-02-23
23/02/2021 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:14 | 2021-02-24
دوريات من أمن الدولة ومصلحة المستهلك تكشف على الملاحم في حلبا - عكار
13:37 | 2021-02-24
وزني أعطى توجيهاته لدفع كامل عائدات البلديات واتحاداتها
13:00 | 2021-02-24
واردات السعودية من تركيا تبلغ مستوى قياسيا متدنيا.. ماذا في التفاصيل؟
11:00 | 2021-02-24
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع
10:00 | 2021-02-24
خسر 15 مليار دولار بيوم واحد بعد تحذير بيتكوين.. ايلون ماسك لم يعد أغنى شخص في العالم
09:07 | 2021-02-24
هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
فيديو
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
24/02/2021 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
21:00 | 2021-02-23
24/02/2021 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
24/02/2021 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact