إقتصاد

واردات السعودية من تركيا تبلغ مستوى قياسيا متدنيا.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
24-02-2021 | 13:00
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في كانون الأول الماضي.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في كانون الأول الماضي، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في تشرين الثاني الماضي. وقيمة واردات كانون الأول الماضي هي الأدنى في عام على الأقل.

وللمقارنة فقد كانت الواردات من تركيا في كانون الأول 2019 مستوى 1.06 مليار ريال، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية. 

ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين البلدين.
المصدر: روسيا اليوم
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