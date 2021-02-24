جمعية تجار صيدا: في الأول من آذار سيفتح السوق التجاري وفق بروتوكول صحي

أكدت "جمعية تجار صيدا وضواحيها" أنّه في الأول من آذار القادم سيفتح السوق التجاري في صيدا أبوابه ويمارس نشاطه من جديد، وفق برتوكول صحي ما بين جمعيات التجار واللجنة الصحية سيجري تطبيقه لدى المؤسسات التجارية إعتبارا يوم الاثنين، على الشكل التالي:"المتاجر – محلات التجزئة الصغيرة ( أقل من 12 موظف) يقدم صاحب المحال عبر المنصة IMPACT إسم المؤسسة – وأسماء الموظفين لديه حتى يستطيعوا التنقل إلى مكان العمل والرجوع منه وهذه يوزعها رب العمل على موظفيه حتى لايجري إعتراضهم من القوى الأمنية وإن ساعات العمل المسموح بها من 6 إلى 8 ساعات يوميا كحد أقصى وعليه فإننا نستطيع فتح محلاتنا إعتبارا" من الساعة التاسعة صباحاً وحدٌ أقصى إلى الساعة الخامسة مساء على أن يجري أصحاب المحلات وموظفيهم فحوصات PCR عند فتح المحلات أبوابها إعتبارا" من يوم الإثنين 1/3/2021 ومن أجل ذلك إتفق رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف مع مستشفى صيدا الحكومي وبصورة خاصة للتجار فقط على سعر 50.000 ل.ل. للفحص وهي عاتق رب العمل وذلك بموجب كتاب يصدر من الجمعية لكل محل تجاري بإسم صاحب المحل وموظفيه وتلتزم المتاجر بإتباع كافة التدابير الوقائية والصحية المنصوص عليها أدناه وتأمين كافة مستلزمات السلامة الشخصية من مواد تعقيم وإجراءات للحفاظ على سلامة الزبائن والموظفين.المحلات الكبيرة التي لديها أكثر من 12 موظف وعامل تلتزم قياس درجات الحرارة للزبائن قبل دخولها والتأكد من عدم ظهور أي أعراض للأنفلونزا وعدم دخولهم للمتاجر ووضع إرشادات عند مداخل المحلات عند الدخول بعدم السماح للدخول لأي شخص يعاني من حمى وأعراض كوفي -19 ووضع إرشادات عند مداخل المتاجر لتذكير الزبائن بإرتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الجسدي وتحديد الحد الأقصى لعدد الزبائن داخل المؤسسة على أن تقل عن 16 مترا" للزبون الواحد وإلغاء وإقفال غرف قياس الملابس داخل المتجر .المتاجر – محلات البيع بالتجزئة الكبيرة والمجمعات التجاريةأ – ضرورة التسجيل لكل المتاجر ومحلات التجزئة الكبيرة والمجمعات التجارية على منصة IMPACT (الإسم – القطاع – المساحة – الموقع الجغرافي للمؤسسة) في الخيار الذي يسجله المواطن والموظف للخروج والعودة من الأسواق ضمن لائحة تضم أسماء كافة المتاجر والمحلات الكبيرة التي تم تسجيلها.ب- يمنح طالب الترخيص QR CODE كما هو معمول في قطاع السوبر ماركت وذلك للتحكم بعدد الزبائن الموجودين في المتجر أو داخل المحل التجاري .ت- يتم تحديد ساعات العمل المسموح بها من قبل الجهات الرسمية المختصة وعلى أن يقوم أصحاب العمل بتقسيم دوام العمل للموظفين في المؤسسات والمتاجر الكبيرة والمجمعات التجارية على طاقة إستعابية 50% حضور .ج – يقوم أصاب العمل بإجراء فحوصات الـ PCR عند الإفتتاح ومن ثم دوريا" لكافة الموظفين ، وذلك أيضا" وحسب إتفاق رئيس جمعية تجار صيدا الأستاذ علي الشريف على أن يكون سعر الـ PCR 50,000 ل.ل وعلى عاتق رب العمل وينطبق على المؤسسات الكبيرة والمتاجر تأمين كافة المستلزمات بسلامة الأشخاص من مواد وإجراءات للحفاظ على سلامة المتسوقين ، كما هي مقررة أيضا" لتطبيقها على محلات البيع بالتجزئة والتي هي دون 12 موظف.على ان يجري تثقيف الموظفين والعاملين في المؤسسة حول الحفاظ على النظافة الشخصية وتدريبهم حول الحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة الزائرين والإلتزام بوضع الكمامة خلال الدوام وتعقيم اليدين عند الدخول من أجل السلامة العامة وفي حال وجود شاشاتا اللمس – لوحات مفاتيح – مسكات أبواب، يجب مسح تلك المعدات بإنتظام وتوفير معقم لليدين للموظفين والعاملين في أماكن بارزة وعند باب الدخول إلى المؤسسات .وحثت جمعية تجار صيدا وضواحيها جميع الزملاء التجار على الإلتزام بالموجبات الصحية كي يبقى القطاع التجاري قدوة من حيث الإنضباط والمسؤولية المجتمعية وذلك حفاظاً على السلامة العامة وحرصاً على ديمومة المؤسّسات التجاريّة على امل ان تحقق عملية التلقيح الوطنية مفاعيلها المرجوة بالخلاص من وباء كورونا وان يلهم الله المسؤولين لما فيه خلاص هذا الوطن من جميع ازماته".