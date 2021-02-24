إقتصاد

تقرير يكشف: الإمارات تضيف 50 ألف مليونير حتّى العام 2025!

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-797008-637497785578328689.jpg
Doc-P-797008-637497785578328689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك"، أنّه من المتوقع أن تضيف دولة الإمارات العربية المتحدة 10 آلاف مليونير سنوياً حتى عام 2025، وبالتالي سيصل إجمالي "المليونيرات" بين 2020 و2025 إلى 50 ألف مليونير. 

ووفق ما جاء في تقرير "الثروة العالمية 2021"، فإنّ أصحاب الملايين الذين تزيد ثروتهم عن مليون دولار، سيرتفع من 155929 في عام 2020، وصولا إلى 205664 سنة 2025، وذلك بحسب ما نقل موقع "زاوية" المتخصص بالأخبار الاقتصادية.

وبحسب التقرير، سيرتفع تعداد أصحاب الثروات الكبيرة، وهم من تزيد قيمة أصولهم عن 30 مليون دولار من 1305 في 2020، إلى 1592 عام 2025.

وبذلك سيصل إجمالي تعداد "المليونيرات" في الإمارات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025، إلى 50 ألف مليونير جديد.


المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:45 | 2021-02-24
15:36 | 2021-02-24
14:14 | 2021-02-24
13:37 | 2021-02-24
13:00 | 2021-02-24
12:00 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website