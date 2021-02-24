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إقتصاد
تقرير يكشف: الإمارات تضيف 50 ألف مليونير حتّى العام 2025!
Lebanon 24
24-02-2021
|
18:00
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كشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك"، أنّه من المتوقع أن تضيف دولة الإمارات العربية المتحدة 10 آلاف مليونير سنوياً حتى عام 2025، وبالتالي سيصل إجمالي "المليونيرات" بين 2020 و2025 إلى 50 ألف مليونير.
ووفق ما جاء في تقرير "الثروة العالمية 2021"، فإنّ أصحاب الملايين الذين تزيد ثروتهم عن مليون دولار، سيرتفع من 155929 في عام 2020، وصولا إلى 205664 سنة 2025، وذلك بحسب ما نقل موقع "زاوية" المتخصص بالأخبار الاقتصادية.
وبحسب التقرير، سيرتفع تعداد أصحاب الثروات الكبيرة، وهم من تزيد قيمة أصولهم عن 30 مليون دولار من 1305 في 2020، إلى 1592 عام 2025.
وبذلك سيصل إجمالي تعداد "المليونيرات" في الإمارات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025، إلى 50 ألف مليونير جديد.
المصدر:
سكاي نيوز
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