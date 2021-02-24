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إقتصاد
مرتضى وجه كتابين الى وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان لمتابعة ملفات استيراد الماشية
Lebanon 24
24-02-2021
|
17:45
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وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى كتابين لكل من وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد عدة مراجعات وردت الى وزارة الزراعة من نقابة مستوردي الماشية وتجارها، حول وجود ملفات دعم للمواشي الحية لم يتم البت بها في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
وأوضح مرتضى في الكتابين "انعكاسات هذا التأخير على المستهلك اللبناني، خاصة في ظل وجود ازمة في بيع اللحوم بالتجزئة، وارتفاع الأسعار نتيجة عزوف بعض التجار عن تسليم المواشي قبل البت بطلباتهم وتحصيل حقوقهم". وتمنى "تحويل الأموال المستحقة حرصا على استمرارية هذا القطاع.
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