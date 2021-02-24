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إقتصاد
سعد صرف الدولار في السوق الموازية يرتفع
Lebanon 24
24-02-2021
|
22:12
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية لليوم الاربعاء مسجلا ارتفاعا طفيفا.
وقد تراوح بين 9365 و9415 ليرة لبنانية.
وكان سعد صرف الدولار قد تراوح صباحًا ما بين 9340 و9390 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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