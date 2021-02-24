سعر صرف الدولار في السوق الموازية يرتفع

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية لليوم الاربعاء مسجلا ارتفاعا طفيفا.

وقد تراوح بين 9365 و9415 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار قد تراوح صباحًا ما بين 9340 و9390 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.