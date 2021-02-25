إقتصاد

خبير توّقع إستمرار سعر الصرف بالإرتفاع في السوق الموازية في هذه الحالة

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:39
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اعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط بعوامل عدّة منها سعي المصارف الى زيادة رأسمالها والذي تعمل عليه منذ سنة ونصف السنة.
 
وتوقع عجاقة في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن يستمر سعر الصرف في الإرتفاع في السوق الموازية في حال تم تمديد القرار 154 أم لم يمدد لأنه مرتبط بعوامل أخرى كثيرة.
 
وحول إمكانية تمديد هذا القرار رأى عجاقة أن المشكلة الأساسية للمصارف تبقى في تأمين السيولة في المصارف المراسلة التي تفرض وجود الدولار الطازج لتحويله فيما هي لا تملكها.
 
وقدّر وجود ثلاثين مصرفاً من أصل أربعة وستين غير قادر على تأمين هذه السيولة، من هنا توقّع عجاقة بدل تمديد القرار أن يتم تطبيقه جزئياً فيما تعمل اللجنة التي شكلها مصرف لبنان على تقييم ملف كل مصرف على حدى.
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