إعادة فتح القطاعات الاقتصادية على مراحل.. ماذا جاء بتعميم وزير الاقتصاد؟

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه التعميم رقم 2/1/ أت عن إعادة فتح القطاعات الإقتصادية على مراحل، وذلك عملا بقرار اللجنة الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا على الصعيد الوطني، وفي اطار انفاذ المرحلة الثانية من القرار المذكور والمتعلقة بإعادة فتح القطاع التجاري ابتداء من 01/03/2021، وجاء في نص التعميم:"يطلب الى كافة الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيّد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعمّمة بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ المذكور ومن ضمنها إجراء فحوص الـ PCR للعاملين لديها، على أن يحدّد توقيت فتح هذه القطاعات وآلية الاستحصال على الأذونات المطلوبة بموجب بيان يصدر في حينه عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي.و تشمل القطاعات التجارية ما يلي:1. البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ2. البيع بالتجزئة للمنسوجات والملابس والاحذية والسلع الجلدية3. البيع بالتجزئة لمعدات البناء والهندسة والزراعة4. البيع بالتجزئة للمشروبات الروحية5. البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته6. البيع بالتجزئة لأصناف العطور ومستحضرات التجميل7. البيع بالتجزئة للأحذية والسلع الجلدية8. البيع بالتجزئة للأقمشة والبياضات9. البيع بالتجزئة للملابس والفراء10. البيع بالتجزئة للأثاث والمفروشات11. البيع بالتجزئة للتجهيزات المنزلية12. البيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون13. البيع بالتجزئة للثريات وأدوات التزيين والزخرفة14. البيع بالتجزئة لأجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها15. البيع بالتجزئة للسلع الرياضية وأدوات التسلية16. البيع بالتجزئة للعب والألعاب17. البيع بالتجزئة للآلات الموسيقية18. البيع بالتجزئة للساعات والمجوهرات19. البيع بالتجزئة للتحف والتحف الفنية القديمة20. المجمعات التجارية (Malls)21. البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات غير المصنفة في موضع آخركما يكلف مراقبو حماية المستهلك وكافة عناصر الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه بمراقبة التزام المحلات المعنية بهذا التعميم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم واحالتهم الى القضاء المختص لفرض العقوبات المناسبة بحقهم".