إقتصاد

أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 13 شهرا!

Lebanon 24
25-02-2021 | 12:00
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واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، اليوم الخميس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا.

 

ولقيت أسعار النفط دعما من انخفاض إنتاج الخام الأميركي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت الأسعار دعما من تأكيد البنك المركزي الأميركي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة.

 

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.

 

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من كانون الثاني 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام "برنت" 67.49 دولار للبرميل وخام "غرب تكساس الوسيط" 63.67 دولار للبرميل.

 

وتراجع الدولار الأميركي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، فيما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأميركي انخفض بأكثر من عشرة بالمئة في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.

المصدر: روسيا اليوم
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