رجل أعمال لبناني أمام القضاء الأميركي.. هرّب 19 مركبة إلى بيروت

استدعت السلطات القضائية الأميركية في مدينة بروفيدانس في ولاية رود آيلند رجل الأعمال اللبناني الحاصل على الجنسية الأميركية، كارلو فخري، أمس الأربعاء، وذلك على خلفية اتهامات بزعم تقديمه معلومات خاطئة لوزارة التجارة الأميركية وتهريبه 19 مركبة من الولايات المتحدة الأميركة إلى لبنان.وفي التفاصيل، الواردة على موقع وزارة العدل الأميركية، فإنّ فخري (50 عاماً)، وهو صاحب ومدير شركة D'Agostino's Auto Sales & Salvage، هرّب 15 "بيك آب" وسيارة ركاب وسيارتيْ "شيفروليه" من طراز " Suburban" و"رانج روفر" إلى لبنان. وبحسب البيان الأميركي الصادر عن مكتب المدعي العام في رود آيلند، فإنّ فخري اتُهم بانتهاك القانون الأميركي الذي يلزمه تقديم اسم وعنوان ورقم تعريف وبيانات الاتصال الخاصة بالمشتري والمستلم بشكل صحيح لوزارة التجارة الأميركية؛ يرمي القانون الأميركي إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية على منع تصدير المركبات وغيرها من المواد إلى وجهات أو مستخدمين نهائيين غير شرعيين.وإذ أوضح البيان أنّ لائحة الاتهام الفيدرالية ليست سوى اتهام، جاء فيها: "المتهم بريء ما لم تثبت إدانته". وإذا ما أدين فخري بالاتهامات الموجهة إليه، فسيواجه تهماً بالسجن لمدة 15 عاماً.