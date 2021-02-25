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إقتصاد
الإعلان عن 3 مناقصات لشراء الفيول اويل A وB والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon 24
25-02-2021
|
12:51
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أعلن المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية عن اجراء 3 مناقصات، في شهر نيسان المقبل، لشراء كميات من مواد، الفيول اويل (A) والفيول اويل (B) والغاز اويل، لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
مناقصة الفيول اويل ( A )
وجاء في إعلان المناقصة لشراء كمية من مادة الفيول اويل ( A ) ما يلي:
"الساعة التاسعة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه التاسع عشر من شهر نيسان 2021، تجري إدارة المناقصات - في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - مناقصة لشراء كمية من مادة الفيول اويل( A ) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
- التأمين المؤقت: مليون دولار أميركي فقط لا غير.
- طريقة التلزيم : تقديم أسعار.
تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط الخاص، الذي يمكن الاطلاع والحصول عليه من المديرية العامة للنفط.
يجب ان تصل العروض إلى إدارة المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم".
مناقصة الفيول اويل ( B )
وجاء في إعلان المناقصة لشراء كمية من مادة الفيول اويل ( B ) ما يلي:
"الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه العشرون من شهر نيسان 2021، تجري إدارة المناقصات - في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - مناقصة لشراء كمية من مادة الفيول اويل ( B ) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
- التأمين المؤقت: مليون دولار أميركي فقط لا غير.
- طريقة التلزيم : تقديم أسعار.
تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط الخاص، الذي يمكن الاطلاع والحصول عليه من المديرية العامة للنفط.
يجب ان تصل العروض إلى إدارة المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم".
مناقصة الغاز اويل
وجاء في إعلان المناقصة لشراء كمية من مادة الغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان ما يلي:
"الساعة التاسعة والنصف من يوم الأربعاء الواقع فيه الحادي العشرون من شهر نيسان 2021، تجري إدارة المناقصات - في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - مناقصة لشراء كميّة من مادة الغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
- التأمين المؤقت: مليون دولار أميركي فقط لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.
تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط الخاص، الذي يمكن الاطلاع والحصول عليه من المديرية العامة للنفط.
يجب ان تصل العروض إلى إدارة المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
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