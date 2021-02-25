18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"المالية" تضع مليونين و500 ألف طابع مالي من فئة الألف ليرة في التداول
Lebanon 24
25-02-2021
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة المالية عن وضع مليونين و500 ألف طابع مالي من فئة الألف ليرة في التداول.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية
25/02/2021 16:45:41
25/02/2021 16:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي: مؤسسة مديونة للحكومة بأموال طائلة.. ووزارة المالية ترفض التقسيط!
Lebanon 24
في بلد عربي: مؤسسة مديونة للحكومة بأموال طائلة.. ووزارة المالية ترفض التقسيط!
25/02/2021 16:45:41
25/02/2021 16:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد مهل.. بيان هام من وزارة المالية الى المواطنين
Lebanon 24
تمديد مهل.. بيان هام من وزارة المالية الى المواطنين
25/02/2021 16:45:41
25/02/2021 16:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي :الاجتماع في وزارة المالية كان بناء ومثمراً
Lebanon 24
رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي :الاجتماع في وزارة المالية كان بناء ومثمراً
25/02/2021 16:45:41
25/02/2021 16:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة المالية
طابع
مالية
تابع
الأكثر قراءة
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
21:33 | 2021-02-24
24/02/2021 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
19:47 | 2021-02-24
24/02/2021 07:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الجميلة ابنة شقيق كاظم الساهر.. ضجة حول صورها معه وهذا ما كشفته
Lebanon 24
هذه الجميلة ابنة شقيق كاظم الساهر.. ضجة حول صورها معه وهذا ما كشفته
18:00 | 2021-02-24
24/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
17:35 | 2021-02-24
24/02/2021 05:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
06:05 | 2021-02-25
25/02/2021 06:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:08 | 2021-02-25
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
15:13 | 2021-02-25
اليكم الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز.. هل زاد سعر "الربطة"؟
13:22 | 2021-02-25
نقابة الصرافين: لم يصل الينا الدولار المدعوم منذ بدء الإقفال العام
13:13 | 2021-02-25
حب الله: لن نسمح لأحد بعرقلة الاتفاق على تنظيم قطاع الاسمنت
12:51 | 2021-02-25
الإعلان عن 3 مناقصات لشراء الفيول اويل A وB والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان
12:00 | 2021-02-25
أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 13 شهرا!
فيديو
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 16:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 16:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 16:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact