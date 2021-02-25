إقتصاد

"المالية" تضع مليونين و500 ألف طابع مالي من فئة الألف ليرة في التداول

Lebanon 24
25-02-2021 | 12:41
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أعلنت وزارة المالية عن وضع مليونين و500 ألف طابع مالي من فئة الألف ليرة في التداول. 
 
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