إقتصاد

اليكم الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز.. هل زاد سعر "الربطة"؟

Lebanon 24
25-02-2021 | 15:13
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز اللبناني الأبيض، وذلك استناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، وسعر المحروقات، وحفاظًا على الأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، وقد حدد كما يلي: 
حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //957.000 ل.ل.// (تسعمائة وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى. 
حدّد سعر طن دقيق القمح  "Zero" فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.198.000 ل.ل.// (مليون ومائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى. 
حدّد سعر طن دقيق القمح "Extra" فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.235.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
  
حدد سعر طن دقيق القمح "Super Extra" فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.355.000 ل.ل.// (مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى. 
تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول التالي: 
مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل
مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل
مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل
مسافة 86-130 كلفة سعر النقل: 65,0000 ل.ل
كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي: 
-ربطة حجم كبيــــر: وزن 910 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
-ربطة حجم وســـط: زنة 430 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
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