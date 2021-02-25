15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بيان عن مصرف لبنان.. وتاريخ مفصليّ بعد 28 شباط!
Lebanon 24
25-02-2021
|
17:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
"خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد مصرف لبنان على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
كما يوضح مصرف لبنان أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان، انه ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين.
كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".
تابع
الأكثر قراءة
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
06:05 | 2021-02-25
25/02/2021 06:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه "الجنوني" هذا المساء.. إليكم سعره
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه "الجنوني" هذا المساء.. إليكم سعره
19:11 | 2021-02-25
25/02/2021 07:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
Lebanon 24
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
16:08 | 2021-02-25
25/02/2021 04:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا متخوفة من حصول هذا الامر في لبنان
Lebanon 24
روسيا متخوفة من حصول هذا الامر في لبنان
09:30 | 2021-02-25
25/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
19:11 | 2021-02-25
الدولار يواصل ارتفاعه "الجنوني" هذا المساء.. إليكم سعره
18:04 | 2021-02-25
مشهدُ الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هذا ما كشفه الخبراء
17:00 | 2021-02-25
كل ما تريدون معرفته عن تعويم العملة.. لماذا تلجأ إليه بعض الدول؟
16:53 | 2021-02-25
اليكم تواريخ فتح القطاعات الاقتصادية
16:08 | 2021-02-25
هذه المصارف ستختفي خلال شهر آذار
15:13 | 2021-02-25
اليكم الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز.. هل زاد سعر "الربطة"؟
فيديو
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 22:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 22:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 22:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact