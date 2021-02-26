زيادة "اليوروبوندز" إلى رأسمال المصارف

في التعميم 44، طلب مصرف لبنان من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20%، عن طريق تقديمات مالية أو عقارات. في الاجتماع الأخير لمجلسه المركزي، بحث مصرف لبنان، السماح للمصارف العاملة في لبنان استخدام سندات الدين بالعملات الأجنبية («اليوروبوندز») التي تملكها في الخارج، وإضافتها إلى رأسمالها بحسب قيمة السندات السوقية، والتي تبلغ حالياً نحو 20 في المئة من أسعارها عند الشراء!