إقتصاد

ملياردير أميركي يكشف عن أكبر خطر يواجه الاقتصاد

Lebanon 24
26-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-797539-637499258165945301.jpg
Doc-P-797539-637499258165945301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الملياردير الأميركي ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك لمجموعة "كارلايل" للاستثمار، أمس الخميس، إنه يعتقد أن الخطر الاقتصادي الأكبر على الولايات المتحدة ليس سوق الأسهم الذي أصبحت بعض التقييمات فيه مرتفعة للغاية، وإنما البطالة.
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "أعتقد أن سوق الأسهم ليس مشكلتنا الأكبر. أكبر مشكلة نواجهها الآن هي أن كوفيد لا يزال يثقل كاهل الاقتصاد، وحتى نخرج من ذلك ونعود إلى وضع أقرب إلى التوظيف الكامل، فإن الاقتصاد لن يكون عادلا حقا للجميع".
جاءت تعليقات روبنشتاين، بعد يوم واحد من تصريحات نائب رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، تشارلي مونغر، عن مخاوف جدية بشأن النشاط الذي كان يراه في سوق الأسهم، محذرا من فقاعة محتملة.

وصف روبنشتاين، مونجر، البالغ من العمر 97 عاما بأنه "مستثمر لامع"، مضيفا أنه يتفق مع بعض ما قاله، مضيفا: "لا شك أن هناك بعض التكهنات في بعض مناطق السوق"، معربا عن مخاوفه بشأن الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وليس لديها إيرادات.

وتابع: قد يتكهن الشباب بشراء بعض الأسهم التي ربما لا ينبغي عليهم شرائها. حقا، المشكلة الأكبر هي جميع الأشخاص العاطلين عن العمل.
 
دخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود منذ عام مع اشتداد جائحة كوفيد، مما تسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد وأدى إلى قيود تجارية واسعة النطاق تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس.

انخفض معدل البطالة بشكل كبير منذ بلغ ذروته عند 15% في نيسان ، وهو أعلى مستوى منذ الكساد الكبير. في كانون الثاني، أضاف الاقتصاد 49000 وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 6.3%.

ومع ذلك، أكد روبنشتاين وآخرين مثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن سوق العمل يكافح أكثر مما يوحي به المعدل الرئيسي.
قال باول في وقت سابق من هذا الشهر إنه "تم التقليل من شأنه (المعدل) بشكل كبير"، مضيفا أنه سيكون أقرب إلى 10% ربما لأخطاء التصنيف التي واجهتها وزارة العمل أثناء الوباء.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2021-02-26
12:00 | 2021-02-26
10:48 | 2021-02-26
10:08 | 2021-02-26
10:00 | 2021-02-26
08:46 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website