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إقتصاد
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شباط
Lebanon 24
26-02-2021
|
10:08
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر شباط هو التالي:
730 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات: - قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 730 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 730 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 730 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر شباط البالغ 20.961 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛
وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.
كما أعلنت أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شباط 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
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