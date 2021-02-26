وزني وقّع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل. وأفادت وزارة المالية بأنها وقّعت على جميع الاعتمادات الواردة وليس لديها أي اعتمادات معلّقة.