إقتصاد

وزني وقّع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل

Lebanon 24
26-02-2021 | 10:48
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل. وأفادت وزارة المالية بأنها وقّعت على جميع الاعتمادات الواردة وليس لديها أي اعتمادات معلّقة.
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كهرباء لبنان

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